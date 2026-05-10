Emtia Piyasasında Fiyatlamalar: Değerli Metaller Yükseldi

Emtia piyasasında geçtiğimiz hafta, fiyatlamalar ABD istihdam verilerinin iş gücü piyasasının dayanıklılığını göstermesi, ABD ile İran arasında barışı sağlama yönündeki beklentiler, Hürmüz Boğazı’ndaki enerji nakliyatı ile ilgili risk primlerinin azalması, dolar endeksinde gözlemlenen zayıflama ve ürün bazlı arz-talep gelişmeleri tarafından şekillendirildi. Değerli metallerde ons bazında gümüş yüzde 6,5, platin yüzde 3,6 ve altın yüzde 2,2 değer kazandı; paladyum ise yüzde 2,3 değer kaybetti.

BARIŞ IHTIMALI ENERJİ FİYATLARINI DÜŞÜRÜYOR

Orta Doğu’da kalıcı barış sağlanabileceğine dair iyimserlik, enerji fiyatlarındaki savaş primini azalttı; petrol fiyatlarındaki gerileme ise küresel enflasyon baskılarının hafiflemesi beklentisini artırdı. Uzmanlar, bölgedeki kalıcı barışın petrol fiyatları, navlun, gübre ve diğer emtia maliyetlerinde risk primlerini azaltabileceği görüşündeler.

İSTİHDAM VERİLERİ YATIRIMCILARI MEYDAINE ÇIKARDI

Ek olarak, ABD’de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmeye devam etti. Nisan ayında ABD’de tarım dışı istihdam 115 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3,6 oranında yükseldi.

VERİLER ENFLASYON BASKILARINI AZALTABİLİR

Bu veriler, iş gücü piyasasının dirençli kaldığını gösterirken, ücret artışlarındaki sınırlı seyrin enflasyon üzerindeki baskıların kontrol altında kalabileceği yorumlarını destekledi. Uzmanlar, ABD istihdam verilerinin ekonomi üzerindeki sert yavaşlama endişelerini azalttığını, ancak ücret artışlarının ılımlı kalmasının ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini tümüyle ortadan kaldırmadığını belirtiyor.

DEĞERLİ METALLERDE PALADYUM HARİÇ YÜKSELİŞ GÖRÜLDÜ

Değerli metaller geçirdiğimiz hafta, ABD-İran savaşının sona ermesi yönündeki umutlar, petrol kaynaklı enflasyon endişelerinin azalması ve dolar endeksindeki zayıflamanın etkisiyle paladyum hariç pozitif bir seyir izledi. Uzmanlar, geçen hafta değerli metallerde ABD-İran anlaşmasına dair iyimserliğin ön plana çıktığını, bu durumun enerji kaynaklı enflasyon ve yüksek faiz endişelerini azalttığını dile getirdi.

Gümüşün ons fiyatı, değerli metal olmasının yanı sıra sanayi üretiminde kullanılan bir metal olması nedeniyle dolar endeksindeki geri çekilme ve risk iştahındaki iyileşmeden daha güçlü destek buldu. Bu gelişmeler sonucunda değerli metallerde ons bazında fiyat artışları; gümüşte yüzde 6,5, platinde yüzde 3,6 ve altında yüzde 2,2 olurken, paladyumda yüzde 2,3 düşüş görüldü.

