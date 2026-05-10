Fatih Tekke Beşiktaş Taraftarına Tepki Gösterdi

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor’u ağırladı ve maç sonucunda 2-1 yenilerek taraftarlarına sezonun son iç saha maçında mağlubiyetle veda etti.

GAZİBİYETİN İÇİNDEKİ BAŞARI

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti değerlendirirken, “Bu kadar eksiğe rağmen önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın isteği ve arzusu çok iyiydi.” şeklinde konuştu.

TARAFTARA YENİDEN DERS!

Sergen Yalçın’a yönelik Beşiktaş taraftarından gelen tepkilere de değinen Tekke, “Türk futbol tarihinin en büyük hocalarından biri Sergen ağabey… Beni mutsuz etti. Kendisine de söyledim maçtan sonra. Yeni bir kadro ve devre arası alınan kararlar… Puanlara bakınca gayet başarılı. Bizim de başımıza gelebilir. Çarşamba kupa oynayacağız, aynı şey bizim başımıza da gelebilir. Üzücü… Taraftara, ülke insanına söylenecek şey… Bizdeki merhamet duygusu ve sabır ne oldu? Çok enteresan.” dedi.

Son olarak, Fatih Tekke, “Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta ne kadar zorlukla şampiyon oldu. Beşiktaş taraftarı kusura bakmasın, yakıştıramadım onlara!” ifadelerini kullandı.

