Fenerbahçe Konyaspor’u Üç Golle Geçerek Galip Geldi

SÜPER LİG’DE HEYECAN DORUKTA

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun tırmanışı devam ediyor.

Ligin 33. haftasında Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde, Fenerbahçe ise Zeki Murat Göle idaresinde Konya Büyükşehir Stadyumu’nda sahaya çıktı. Maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlendi.

Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Konyaspor’u 3-0’lık skorla yenmeyi başardı.

GOL YAĞMURU

Fenerbahçe’nin galibiyetine katkı sağlayan goller, 13. dakikada Fred, 56. dakikada Archie Brown ve 71. dakikada tekrar Fred tarafından kaydedildi.

PUAN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 73’e çıkardı. Konyaspor ise 40 puanda kalmayı sürdürdü.

SON HAFTADA BEKLEYEN MAÇLAR

Ligin son haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Eyüpspor’u konuk edecekken, Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

