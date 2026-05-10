Fenerbahçe Konyaspor’u Üç Golle Geçerek Galip Geldi

SÜPER LİG’DE HEYECAN DORUKTA
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun tırmanışı devam ediyor.
Ligin 33. haftasında Konyaspor, İlhan Palut yönetiminde, Fenerbahçe ise Zeki Murat Göle idaresinde Konya Büyükşehir Stadyumu’nda sahaya çıktı. Maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan üstlendi.
Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Konyaspor’u 3-0’lık skorla yenmeyi başardı.
GOL YAĞMURU
Fenerbahçe’nin galibiyetine katkı sağlayan goller, 13. dakikada Fred, 56. dakikada Archie Brown ve 71. dakikada tekrar Fred tarafından kaydedildi.
PUAN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 73’e çıkardı. Konyaspor ise 40 puanda kalmayı sürdürdü.
SON HAFTADA BEKLEYEN MAÇLAR
Ligin son haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Eyüpspor’u konuk edecekken, Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.