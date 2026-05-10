İstanbul’da Etkinlik Nedeniyle Trafiğe Kapanacak Yollar

İSTANBUL’DA TRAFİK KAPANMALARI

İstanbul’da 10 Mayıs sabahında düzenlenecek iki ayrı etkinlik nedeniyle üç ilçede bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Saat 09.00’da başlayacak olan etkinlik neticesinde kapanacak yollar ile birlikte alternatif güzergahlar belirlendi.

Kapanacak yollar arasında yer alan güzergahlar şunlardır: Galata Köprüsü Beyoğlu yönü, Atatürk Köprüsü Fatih yönü, Sahil Kenndey Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıkları arası), Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Abdülezel Paşa Caddesi, Ayvansaray Caddesi, Kadir Has Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Kemeraltı Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Beşiktaş Caddesi, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıkları arası, Çırağan Caddesi, Tershane Caddesi, Refik Saydam Caddesi’nden Unkapanı istikameti ile İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Söz konusu alanlarda alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Palanga Caddesi, Asariye Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Portokal Yokuşu Caddesi, Dereboyu Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Evliya Çelebi Caddesi öneriliyor.

İkinci bir etkinlik 12.00’da başlayacak ve yalnızca Beşiktaş ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar da açıklanmış durumda.

BEŞİKTAŞ’TA KAPANACAK YOLLAR

Bu etkinlik için kapanacak yollar şunlardır: Muallim Naci Caddesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden itibaren Bebek yönü çift yönlü, Kuruçeşme Caddesi çift yönlü, Bebek Arnavutköy Caddesi Arnavutköy ışıklarına kadar, Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişiminden Arnavutköy yönüne.

ALTERNATİF YOLLAR BEŞİKTAŞ’TA

Alternatif yollar olarak ise Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşilpınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak ve Bebek Hamam Sokak belirtiliyor. Bu etkinliklerin gerçekleşeceği saatlerde dikkatli olunması ve alternatif güzergahların kullanılması tavsiye ediliyor.

