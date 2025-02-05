En Çok Alım Yapan Aracı Kurumlar

Borsa İstanbul’da Yatay Seyir

Borsa İstanbul, haftanın üçüncü işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Saat 13:30 itibarıyla BIST 100 endeksi, gün ortasında yüzde 0,01 yükselişle 9.808 puanda işlem görüyor. İşlem hacmi ise 38 milyar TL seviyelerinde devam ediyor. Son veriler doğrultusunda, piyasada en fazla alım-satım yapan aracı kurumlar ve bu kurumların portföylerinde dikkat çeken hisse senetleri şu şekilde sıralanıyor:

Öne Çıkan Alım Yapılan Hisse Senetleri

BIST 100 endeksinde en çok net alış yapan aracı kurumlar, Ak Yatırım, Tacirler Yatırım ve Garanti Yatırım olarak dikkat çekiyor. Ak Yatırım’ın en çok alım gerçekleştirdiği 3 hisse senedi ise; THYAO: 71 milyon TL, SAHOL: 48 milyon TL ve SISE: 27 milyon TL şeklinde sıralanıyor. Tacirler Yatırım, en çok SASA’yı 193,7 milyon TL, EREGL’yi 44,3 milyon TL ve AKBNK’yı 38,6 milyon TL ile alım yapıyor. Garanti Yatırım ise THYAO’da 93 milyon TL, GARAN’da 53,2 milyon TL ve YKBNK’da 48,6 milyon TL alım gerçekleştiriyor.

Net Satıcı Tarafta Yer Alan Kurumlar

Endekste net satıcı tarafta ise Ünlü Yatırım, BofA ve İnfo Yatırım bulunuyor. Ünlü Yatırım’ın en çok satış yaptığı 3 hisse senedi; AKBNK: -87,8 milyon TL, THYAO: -85,1 milyon TL ve GARAN: -82,2 milyon TL olarak kaydediliyor. BofA’nın en çok satış yaptığı 3 hisse TSKB: -255 milyon TL, THYAO: -179 milyon TL ve AKBNK: -163,7 milyon TL şeklinde görülüyor. İnfo Yatırım’ın en çok satış yaptığı 3 hisse ise EREGL: -112,2 milyon TL, KCHOL: -101 milyon TL ve AKBNK: -95,9 milyon TL olarak ortaya çıkıyor.

Günlük Net Para Girişi/Çıkışı Hakkında

Günlük net para girişi/çıkışı, belli bir piyasaya veya bir hisse senedine, belirli bir işlem günü veya anında, işlemlere taraf ilk 5 veya 10 kurum toplam işlemlerinin farkını ifade ediyor. Alım ve satım yapan bu kurumların alış satış farklarının pozitif olanı para girişini, negatif olanı ise para çıkışını gösteriyor. Günlük net para girişi; belirli bir piyasada ya da bir hisse senedinde, belli bir işlem gününde, işlemlere taraf olan ilk 5 veya 10 kurum toplam işlemlerinin pozitif farkını ifade ediyor. Günlük net para çıkışı ise, belirli bir piyasa veya hisse senedinde, yine belli bir işlem günü veya anında, işlemlere taraf kurumların negatif farkını gösteriyor.