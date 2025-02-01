More
Gündem

En Fazla İhracat Yapan 10 Savunma Firması

en-fazla-ihracat-yapan-10-savunma-firmasi

İHRACAT BAŞARI LİSTESİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), geçtiğimiz yıl en yüksek ihracatı gerçekleştiren savunma ve havacılık firmalarını açıkladı. Bu sıralamada, Baykar 1,8 milyar dolarlık ihracatıyla listenin en üstünde bulunuyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRALAR

Baykar’ın ardından TUSAŞ Havacılık 750 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise 644 milyon dolarlık ihracatıyla ASFAT bulunuyor. Bu sıralama, Türk savunma sanayisinin global pazardaki gücünü de gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Salah’ın Golleriyle Liverpool Kazandı

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool, Bournemouth'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Gündem

Yenidoğan Davası Sanığı Cezaevinde İntihar Etti

Antalya'daki cezaevinde tutuklu olan doktor İlker Gönen, yenidoğan çetesi davasıyla ilgili olarak tek kişilik hücresinde intihar etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.