En Fazla İhracat Yapan 10 Savunma Firması

İHRACAT BAŞARI LİSTESİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), geçtiğimiz yıl en yüksek ihracatı gerçekleştiren savunma ve havacılık firmalarını açıkladı. Bu sıralamada, Baykar 1,8 milyar dolarlık ihracatıyla listenin en üstünde bulunuyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SIRALAR

Baykar’ın ardından TUSAŞ Havacılık 750 milyon dolarlık ihracat rakamı ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise 644 milyon dolarlık ihracatıyla ASFAT bulunuyor. Bu sıralama, Türk savunma sanayisinin global pazardaki gücünü de gözler önüne seriyor.