En İyi Devlet Üniversiteleri Açıklandı

ODTÜ URAP ARAŞTIRMA LABORATUVARI, DEVLET ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINI AÇIKLADI

ODTÜ bünyesinde bulunan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı, 2025 yılına ait devlet üniversiteleri sıralamasını paylaştı. Sıralama, akademik yayın sayısı, atıf oranları ve yürütülen bilimsel projelerin sayısı gibi çeşitli objektif kriterlere dayanıyor. Bu yıl belirlenen Türkiye’nin en başarılı 20 devlet üniversitesi arasında en dikkat çekici durum, zirvede yer alan üniversitenin değişmesi oldu.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ZİRVEDE

2025 yılı verilerine göre Hacettepe Üniversitesi, 337,38 puanla listeyi ilk sıradan tamamladı. Hacettepe Üniversitesi’nin bu başarısı, sıralamanın dikkat çekici yönlerinden biri oldu. İkinci sırada İstanbul Üniversitesi 314,69 puan ile yer aldı. Üçüncü sıraya ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 293,31 puanla yerleşti. Bu sonuçlar, Türkiye’nin akademik alandaki ilerlemesini gösteren önemli bir değerlendirme oldu.