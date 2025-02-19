En İyi Taraftar Grubu Listesinde Türkiye

EN İYİ TARAFTAR GRUPLARINI BELİRLEDİLER

İngiltere merkezli GiveMeSport adlı platform, dünya genelindeki en iyi taraftar grubu profiline sahip 10 takımı açıkladı. Dünyanın en iyi taraftar sınıflandırmasında Türkiye’yi temsil eden iki kulüp dikkat çekti.

TÜRK TAKIMLARI LİSTEDE YER ALDI

GiveMeSport’un sıralamasına göre, Türkiye’den Galatasaray ve Fenerbahçe, dünyanın en iyi 10 taraftar grubunun içerisinde yer aldı. Bu iki Türk takımının listedeki sıralaması arasındaki fark da gözlerden kaçmadı.

EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU

2 Türk takımının dahil olduğu dünyanın en iyi 10 taraftar grubu sıralaması ise şu şekilde sunuldu: Legia Varşova.