En-Nesyri Avrupa’nın Zirvesinde: Kafa Golleriyle!

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR’U MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u evinde 3-2 mağlup ediyor. Maçta 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Edin Dzeko’nun iki golü ve En-Nesyri’nin golleriyle galibiyete ulaşıyor. Fas asıllı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla oynadığı 32. karşılaşmasında 18. golünü atıyor.

EN-NESYRİ’NİN KAFALARLA YÜKSEK BAŞARI

Ayrıca, 27 yaşındaki oyuncu, Rizespor’a attığı kafa golüyle dikkat çeken bir istatistiğe imza atıyor. Comparisonator’ün verilerine göre, bu sezon Avrupa’nın en büyük 10 liginde en fazla kafa golü atan futbolcu Youssef En-Nesyri oluyor.