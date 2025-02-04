More
Spor

En-Nesyri Avrupa’nın Zirvesinde: Kafa Golleriyle!

en-nesyri-avrupa-nin-zirvesinde-kafa-golleriyle

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR’U MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’u evinde 3-2 mağlup ediyor. Maçta 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Edin Dzeko’nun iki golü ve En-Nesyri’nin golleriyle galibiyete ulaşıyor. Fas asıllı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla oynadığı 32. karşılaşmasında 18. golünü atıyor.

EN-NESYRİ’NİN KAFALARLA YÜKSEK BAŞARI

Ayrıca, 27 yaşındaki oyuncu, Rizespor’a attığı kafa golüyle dikkat çeken bir istatistiğe imza atıyor. Comparisonator’ün verilerine göre, bu sezon Avrupa’nın en büyük 10 liginde en fazla kafa golü atan futbolcu Youssef En-Nesyri oluyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Juventus, Kenan Yıldız İçin Bedel Belirledi

Juventus'ta sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Kenan Yıldız hakkında İtalyan medyasında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Gündem

İletişim Başkanlığı’ndan UTTS Çipi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sosyal medyada dolaşan "İsrail UTT çipini araçlara takacak" iddiasının asılsız olduğunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.