En-Nesyri Fenerbahçe’de Kalma Kararından Vazgeçmiyor

en-nesyri-fenerbahce-de-kalma-kararindan-vazgecmiyor

Fenerbahçe’de transfer döneminin dikkat çeken futbolcularından biri olan En-Nesyri, takım antrenmanlarına devam ediyor. Juventus’un kiralık teklifini geri çeviren bu oyuncunun tavrı, sarı-lacivertlilerin santrfor transferinde zorluk yaşamasına neden oluyor.

KİRALIK TEKLİFİNE YANIT VERDİ

Edinilen bilgilere göre En-Nesyri, “Kiralık gitmem” diyor ve bu kararından vazgeçmiyor. Faslı futbolcunun bonservisiyle transfer olma isteği ve hâlâ bu yönde bir teklifin olmaması, Fenerbahçe’nin golcü oyuncu transferini olumsuz etkiliyor.

SEZON PERFORMANSI

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol atıp 1 asist yaparak önemli bir skor katkısı sağladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray Pape Gueye Transferinde Son Aşamada

Galatasaray, orta saha takviyesi için Pape Gueye ile anlaşmaya oldukça yaklaştı. Villarreal ile yapılan görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildi ve oyuncunun 2030'a kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.
Gündem

Trabzonspor Ahmed Kutucu Transferinde Beklenen Süreçten Vazgeçti

Trabzonspor, gündemindeki Ahmed Kutucu ile ilgili önemli bir karar aldı. Detaylar ve gelişmeler ise merakla bekleniyor.
Gündem

Jhon Duran Fenerbahçe’de Kalmak İstediğini Bildirdi

Fenerbahçe'nin kiralık futbolcusu Jhon Duran'la ilgilenen takımlar ortaya çıkarken, Kolombiyalı oyuncunun geleceğiyle ilgili bir karar verdiği bildirildi. Henüz resmi transfer girişimi yok.
Gündem

Kırmızı Bültenle Aranan 13 Suçlu Türkiye’ye İade Edildi

İçişleri Bakanı, uluslararası düzeyde aranan 14 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İadeler arasında Çirkinler Organize Suç Örgütü lideri de bulunuyor.
Gündem

Fenerbahçe Chermiti İddiasını Resmen Yalanladı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Youssef Chermiti'yle ilgili menajer önerisinin bulunduğunu, ancak oyuncuya yönelik bir ilgileri olmadığını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.