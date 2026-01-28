En-Nesyri Fenerbahçe’de Kalma Kararından Vazgeçmiyor

Fenerbahçe’de transfer döneminin dikkat çeken futbolcularından biri olan En-Nesyri, takım antrenmanlarına devam ediyor. Juventus’un kiralık teklifini geri çeviren bu oyuncunun tavrı, sarı-lacivertlilerin santrfor transferinde zorluk yaşamasına neden oluyor.

KİRALIK TEKLİFİNE YANIT VERDİ

Edinilen bilgilere göre En-Nesyri, “Kiralık gitmem” diyor ve bu kararından vazgeçmiyor. Faslı futbolcunun bonservisiyle transfer olma isteği ve hâlâ bu yönde bir teklifin olmaması, Fenerbahçe’nin golcü oyuncu transferini olumsuz etkiliyor.

SEZON PERFORMANSI

En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 25 maçta görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol atıp 1 asist yaparak önemli bir skor katkısı sağladı.