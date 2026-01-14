En-Nesyri İçin Everton İlgisi Güçleniyor

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe’de transfer süreçleri sürerken Youssef En-Nesyri’ye dair dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımda kadro planlamasında yer almadığı ifade edilen Faslı forvete, Premier Lig’den taliplerin çıktığı öne sürüldü.

EVERTON İLE TEMASLAR BAŞLATILDI

Yapılan habere göre Everton, Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor. İngiltere’nin bu köklü kulübünün, oyuncu için nabız yokladığı belirtiliyor. Transfer süreci kapsamında önümüzdeki günlerde temasların yoğunlaşabileceği vurgulandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN İLGİ VAR

En-Nesyri’ye sadece Everton’ın değil, Körfez bölgesinden de kulüplerin ilgi gösterdiği kaydedildi. Oyuncu tarafında ve kulüpler arasında gelişmelerin kısa süre içerisinde net olacak şekilde ilerlemesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki santrfor, bu maçlarda 8 gol atmayı başarırken, 1 de asist gerçekleştirdi.

SÖZLEŞMESİ UZUN SÜRE DEVAM EDİYOR

Faslı forvetin Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürüyor. En-Nesyri’nin güncel piyasa değerinin ise 22 milyon euro düzeyinde olduğu ifade ediliyor.