En-Nesyri’nin Fenerbahçe’deki Geleceği Belli Oldu

TRANSFER PERFORMANSI VE ADAPTASYON SÜRECİ

Fenerbahçe’nin bu sezon başlangıcında kadroya katılan Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli takımda hayalini kurduğu gibi bir başlangıç yapamamıştı. Fas kökenli futbolcu, takımına uyum sağlama sürecini tamamlamasının ardından son haftalarda daha iyi bir form gösteriyor. Son maçlarıyla birlikte ardı ardına skor katkısı sağlayan 27 yaşındaki futbolcunun adı, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr ile geçiyordu.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRDI

Youssef En-Nesyri’nin geleceği artık daha net bir hale geldi. Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho’nun isteği doğrultusunda Sevilla’dan 19.5 milyon euro bedelle transfer edilen futbolcu, Al-Nassr’ın ilgisini çekmişti. Ancak Suudi kulübü ile yapılan uzun süreli müzakerelere rağmen, Fenerbahçe yönetimi bu transfer için ikna edilemedi.