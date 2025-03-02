En-Nesyri Üst Üste Gol Rekoru Kırdı

FENEBAHÇE’Yİ TARİHE GEÇİREN GOLCÜ

Süper Lig’in 26’ncı haftasında Kadıköy’de Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin attığı üçüncü gol ile dikkat çekti. En-Nesyri, bu gol ile birlikte üst üste 6 iç saha maçında gol atarak 19 yıl aradan sonra Alex de Souza’nın rekoruna ortak oldu.

ALEX DE SOUZA’YLA ORTAK REKOR

2005-2006 sezonunun ilk yarısında Alex de Souza, Fenerbahçe’nin evindeki 6 karşılaşmasında da gol atmayı başarmıştı. En-Nesyri’nin ligdeki gol sayısı ise 16’ya ulaştı. Son 6 maçında 10 gol atan En-Nesyri, performansıyla takımına büyük katkı sağlıyor.