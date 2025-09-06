En Net Görüntü Yayınlandı: 3I/ATLAS Gizemi Çözüldü

ŞİLİ’DEKİ GÖZLEMLER 3I/ATLAS’IN GİZEMİNİ ÇÖZDÜ

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, aylardır tartışılan 3I/ATLAS’ın gizemlerini aydınlattı. Güneş’e doğru saatte 221 bin kilometre hızla ilerleyen bu gök cismi, çevresinde parlak bir alan ve Güneş’in ters yönünde uzanan bir kuyruğa sahip.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU KANITLANDI

Dünya’dan yaklaşık 380 milyon kilometre uzaklıkta çekilen renkli görüntüler, cismin yoğun bir buz çekirdeği barındırdığını ortaya koydu. Ayrıca, Güneş ışığı ile birlikte ortaya çıkan uzun kuyruk da gözlemlendi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde değerlendirdi.

FARKLI KİMYASAL YAPI ÖNE ÇIKIYOR

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinin Dünya’daki kuyruklu yıldızlara göre daha fazla karbondioksit ve daha az su içerdiğini belirtti. Bu durum, cismin kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgeden geldiğine işaret ediyor. Araştırmacılar, bu keşfin uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine önemli ipuçları sunduğunu vurguluyor.

UZAYLI GEMİSİ TEORİLERİ ÇÜRÜDÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay bir uzay gemisi olabileceğini iddia etmişti. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu net şekilde gösterdi. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek bu spekülasyonları çürütmüş oldu.

KISA SÜRELİ GÖZLEM FIRSATİ

Bilim insanları, 3I/ATLAS hakkında kısa bir gözlem süresi olduğuna dikkat çekiyor ve bu nedenle mümkün olduğunca fazla veri toplamaya çalıştıklarını belirtiyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” ifadelerini kullandı.