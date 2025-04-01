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En Uygun Fiyatlı Suv: Dacia Sandero Stepway

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Otomobil Dünyasında Farklı Segmentler

Otomobil sektörü, lüks markaların yanı sıra uygun fiyatlarla araç üreten markaları da barındırıyor. Bu markalardan biri de Dacia. Türkiye pazarında şu anda satışta olan Dacia modellerinin sayısı oldukça sınırlı. Dacia, Türkiye pazarında yeni nesil modelleri olan Jogger ve Sandero Stepway ile varlığını sürdürmeye devam ediyor ve fiyatları makul tutma çabası gösteriyor.

Dacia Sandero Stepway’in Pazardaki Yeri

Dacia Sandero Stepway, markanın B-SUV segmentinde öne çıkan temsilcisi olarak biliniyor. Ancak bu otomobilin satış rakamları açısından rakipleriyle pek fazla rekabet yapamadığı gözlemleniyor. Bu durum, markanın uygun fiyat politikalarını Sandero Stepway üzerinde daha belirgin bir şekilde uygulamasına neden oluyor.

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