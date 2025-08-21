En Yaşlı İnsan 116 Yaşına Girdi!

DÜNYANIN EN YAŞLI İNSANI 116 YAŞINA GİRDİ

Dünyanın en yaşlı insanı unvanına sahip İngiliz Ethel Caterham, 116. doğum gününü kutladı. Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas’ın nisan ayında 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bu unvan Caterham’a geçmişti. Surrey’deki bir bakım evinde kalan Caterham’ın doğum günü, ailesiyle birlikte coşkuyla kutlandı.

KRAL CHARLES HARİÇ RÖPORTAJ VERMEYECEK

Bakım evi tarafından yapılan açıklamada, “Ethel ve ailesi, bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar” denildi. Caterham’ın röportaj vermeyeceği ifade edilirken, tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği belirtildi.

Caterham, 21 Ağustos 1909’da, 1. Dünya Savaşı’ndan beş yıl önce İngiltere’nin Shipton Bellinger köyünde hayata gözlerini açtı. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre, tarihin en yaşlı insanı ise 1997’de 122 yıl 164 gün yaşadıktan sonra vefat eden Fransız Jeanne Calment. Caterham, uzun yaşam sırrını ise “Kimseyle asla tartışmamak! Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım” diyerek açıklamıştı.