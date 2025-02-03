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Ekonomi

Enag Ocak Ayı Enflasyonunu Açıkladı

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ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Enflasyon Araştırma Grubu, enflasyon oranlarına dair son bilgileri paylaştı. ENAG, ocak ayına ait enflasyon araştırma sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. Bu verilere göre ocak ayı itibarıyla enflasyon, aylık bazda yüzde 8.22 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 81.01 seviyesinde gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA YÜKSELİŞ

TÜİK’in alt gruplarına bakıldığında, en büyük artışın yüzde 20.6 ile “Giyim ve ayakkabı” kaleminde olduğu görülebiliyor. Diğer taraftan, en fazla düşüş ise yüzde 1.8 ile “Sağlık” grubunda yaşandı. Bu durum, enflasyonun farklı kalemlerde nasıl bir değişim gösterdiğini ortaya koyuyor.

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