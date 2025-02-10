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Enda Enerji Halka Arz Detayları Açıklandı

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ENDAYI YATIRIMCILARA SUNMA SÜRECİ

Enda Enerji Holding A.Ş. (ENDAE) hisselerinin halka arzı, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 5-6-7 Şubat 2025 tarihlerinde başarıyla yapıldı. Halka arz, “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” kullanılarak gerçekleştirildi. Şirket, sermaye artırımı çerçevesinde planlanan 100.000.000 TL nominal değerdeki paylarından 12.380.316 TL’lik kısmının satışını iptal etti ve böylece toplamda 87.619.684 TL nominal değerdeki paylar yatırımcılara dağıtıldı. Dağıtılan payların tamamı yatırımcılar tarafından alındı.

Halka Arz Büyüklüğü VE YATIRIMCI DAĞILIMI

Bu süreçte Enda Enerji’nin halka arzı 1.528.087.288,96 TL olarak belirlendi. Toplamda 286.905 bireysel yatırımcı ve 8 kurumsal yatırımcı olmak üzere 286.913 yatırımcıya pay tahsisi yapıldı. Halka arza katılan yatırımcı grupları arasındaki tahsisat oranları, halka arz fiyatı baz alınarak yapılan dağıtım tutarlarına ilişkin detaylı verilerle belirlendi.

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