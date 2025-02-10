Enda Enerji Halka Arz Sonuçları Açıklandı

HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Geçtiğimiz hafta 17,44 TL’den talep toplama süreci gerçekleştirilen Enda Enerji halka arzının sonuçları bugün ilan edildi. Enda Enerji Holding A.Ş.’nin halka arzı sırasında, şirket yönetiminde idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgi sahibi kişilerin yaptığı pay alımları dikkat çekti. Açıklanan bilgilere göre, yönetimdeki 24 kişi nominal değeri 4.254.080 TL (lot) olan hisse senedi satın aldı. Bu 24 kişinin sahip olduğu hisselerin toplam TL değeri ise 74,2 milyon oldu.

BİREYSEL YATIRIMCI PAYI ARTTI

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen halka arzda, bireysel yatırımcılar için ayrılan pay oranı başlangıçta %80 olarak belirlenmişti. Ancak 12,4 milyon TL nominal değerli payın satışının iptal edilmesiyle bu oran %96’ya yükseldi. Böylelikle bireysel yatırımcılara sunulan pay miktarı önemli ölçüde arttı.