Endeksler Yükseldi, Trump Gerilim Yarattı

KAPANIŞTA ENDİKSLERDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,30 artışla 45.418,07 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 yükselişle 6.465,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 kazançla 21.544,27 puana ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki gerilimin yükselmesine rağmen endekslerde olumlu bir seyir izleniyor.

TRUMP’IN MEKTUBUNDAN SONRA TEPKİLER

Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a gönderdiği mektupta, mortgage sözleşmelerinde yanlış beyan iddiasını gerekçe göstererek görevine son verildiğini duyurdu. Cook ise avukatı Abbe Lowell aracılığıyla yaptığı açıklamada, kararın “yasa dışı” olduğunu ifade ederek dava açacaklarını belirtti. Trump, ayrıca Fed yönetiminde kısa sürede çoğunluğu elde edeceklerini açıkladı. Analistler, bu durumun Fed’in bağımsızlığına dair endişeleri artırdığına dikkat çekiyor.

MAKROEKONOMİK VERİLERDEKİ DEĞİŞİM

Makroekonomik verilere bakıldığında, dayanıklı mal siparişleri temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında gerilerken, Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi haziranda yıllık yüzde 1,9 artış sergiledi. Tüketici güven endeksi ise ağustosta 97,4’e düşerken, tahminlerin üstünde kalmayı başardı. Yatırımcılar, yarın bilançosunu açıklayacak olan ABD’li çip üreticisi Nvidia’ya odaklandı.