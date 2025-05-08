Endişe Sıcak Çatışmalara Dönüşmeden İfa Ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği konularında önemli açıklamalar yaptı. Toplantıda öne çıkan hususlar ve dikkat çeken noktalar ise şöyle sıralandı:

ERDOĞAN’IN IRAK’A VERDİĞİ DESTEK VURGUSU

Erdoğan, Irak’ın huzuru ve istikrarını hiçbir zaman Türkiye’den ayrı tutmadıklarını vurguladı. “Türkiye’nin olduğu kadar Irak’ın milli güvenliğine de tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ’a karşı mücadelenin sürdürülmesi konusunda kararlılığı teyit ettik” dedi. İki lider arasındaki dayanışma mesajları dikkat çekti.

KALKINMA YOLU PROJESİ’NİN ÖNEMİ

Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi’nin hem Irak hem de bölge için büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Projeye ilgi duyan ülkeleri bu stratejik projenin bir parçası olmaya davet etti. Toplantıda, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlaması gibi konularda hızla ilerlemek istediklerini ifade etti.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİNE DİKKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan-Hindistan geriliminin sıcak çatışmaya dönüşme ihtimalinden endişe duyduklarını belirtti. “Dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile önemli bir görüşmemiz oldu. Pakistan’ın uluslararası görüşme teklifini değerli buluyoruz” diye ekledi. Tansiyonun düşürülmesi ve diyalog yollarının açılması gerekliliği üzerinde durdu.

SUDANİ’DEN GÜVENLİK AÇIKLAMASI

Başbakan Sudani de, “PKK yasaklı bir örgüttür. Kimsenin Irak’tan Türkiye’ye saldırmasına izin vermeyiz” ifadesini kullandı. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkiye-Irak entegrasyonunu pekiştirmede büyük bir fırsat sunduğunu sözlerine ekledi. Bu proje, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliğini güçlendirme potansiyeline sahip.