Endonezya’da Toprak Kaymasında Ölü Sayısı 34’e Yükseldi

endonezya-da-toprak-kaymasinda-olu-sayisi-34-e-yukseldi

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, 24 Ocak’ta toprak kaymalarına neden oldu ve arama kurtarma ekipleri zorlu koşullarda çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan açıklamalara göre, faciada yaşamını yitirenlerin sayısının 34’e ulaştığı, kayıp olan 46 kişi için ise arama çalışmalarının ertesi gün gerçekleştirileceği belirtildi.

İKİNCİ TOPRAK KAYMASI OLDU

Çalışmalar sürerken, bölgedeki ikinci bir toprak kaymasının yaşandığı bildirildi ve bu nedenle arama kurtarma faaliyetlerine kısa bir süreliğine ara verildi. Hayatını kaybedenler arasında 4 askerin de bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca, toprak kaymasının yaşandığı alanlardan yaklaşık 230 kişi geçici barınma merkezlerine tahliye edildi. Yetkililer, 30’dan fazla evin hasar gördüğünü ve bazı yerleşim alanlarının tamamen toprak altında kaldığını aktardı.

