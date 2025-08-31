Endonezya Devlet Başkanı Çin Ziyaretini İptal Etti

PROTESTOLARIN SEBEBİ VE GÜNDEM

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki hükümet karşıtı gösteriler, tüm yoğunluğu ile devam ediyor. Bu gelişmeler üzerine Devlet Başkanı Prabowo Subianto, planladığı Çin ziyaretini iptal etti. Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, Antara News aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Subianto’nun ülke genelindeki protestoları yakından takip etmek için Endonezya’da kalmayı tercih ettiği ve bu nedenle 3 Eylül’de planlanan Çin ziyaretini iptal ettiği” bilgisini verdi.

ÇİN ZİYARETİNİN İPTALİ

Sözcü Hadi, Çin hükümetinin davetine katılamadığı için özürlerin iletildiğini belirtirken, Subianto’nun yaşanan olayları yakından takip etmek ve yönetmek için hazır bulunduğunu vurguladı. Ülkede gösteriler devam etmekte, bazı milletvekillerinin evlerinin saldırıya uğradığı bildiriliyor. Bu duruma karşılık olarak, ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur’un Cakarta büyükelçilikleri, Endonezya’daki vatandaşlarını kalabalıklar ve protesto alanlarından uzak durmaları yönünde uyarıyor. Bazı ülkeler, Endonezya için seyahat uyarıları yayınlıyor.

OLAYLARIN ARKA PLANI

Endonezya’da 28 Ağustos’ta Ulusal Parlamento binası yakınında, milletvekilleri maaşlarına karşı düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etmişti. Bu sırada, gösteri alanına yakın bir noktada geçen bir motosikletin polis aracı tarafından ezilmesi sonucu 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Affan’ın ölümünün ardından gösteriler, daha da şiddetlenmiş durumda. Devlet Başkanı Subianto, olay yerinde görevli polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınadığını ifade etti ve “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız.” şeklinde bir açıklama yaptı. Olayın ardından 7 polis memuru gözaltına alındı. Gösteriler, başkent Cakarta’nın yanı sıra Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayılma gösterdi.