Endonezya Devlet Başkanı, Protestolar Nedeniyle Ziyareti İptal Etti

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da hükümet karşıtı protestolar, şiddetli bir hale gelirken, Devlet Başkanı Prabowo Subianto, planladığı Çin ziyaretini iptal etti. Antara News’ün bildirdiğine göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, bu konuda önemli bir açıklamada bulundu.

ÇİN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada, Subianto’nun ülke genelinde devam eden protestoları yakından izlemek için Endonezya’da kalmayı seçtiği ve bu nedenle 3 Eylül’de belirtilen Çin ziyaretini iptal ettiği bildirildi. Çin hükümetinin davetini kabul edemediğinden dolayı özürlerin iletildiği ifade edildi. Subianto, yaşanan olayları dikkatle takip edip yönetmek istediğini vurguladı.

Öte yandan, Endonezya’daki protestolar devam ediyor. Yerel medya kaynaklarına göre, göstericiler bazı milletvekillerinin evlerine saldırarak yağmalama eylemlerinde bulundu. ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur’un Cakarta büyükelçilikleri, Endonezya’daki vatandaşlarını kalabalıklardan ve protesto bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyarıyor. Bazı ülkeler, Endonezya için seyahat uyarıları da yayımladı.

OLAYLARIN NEDENİ VE GÖSTERİLERİN ŞİDDETİ

Cakarta’da 28 Ağustos’ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı gerçekleştirilen gösterilere polis müdahale etmişti. Bu esnada, gösteri alanına yakın bir konumda bulunan motosiklet, bir polis aracı tarafından ezilmiş ve motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Affan Kurniawan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Affan’ın ölümü sonrası gösteriler daha da şiddetlenmişti. Devlet Başkanı Subianto, olay yerinde görev yapan polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınarken, “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız.” demişti. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında 7 polis memuru gözaltına alındı. Gösteriler, başkent Cakarta’nın yanı sıra Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de sıçramış durumda.