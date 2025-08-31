Endonezya Devlet Başkanı, Protestolar Sebebiyle Ziyareti İptal Etti

PROTESTOLARA YANIT OLARAK ZİYARET İPTALİ

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da hükümet karşıtı protestolar şiddetini artırarak sürerken, Devlet Başkanı Prabowo Subianto, planladığı Çin ziyaretini iptal etti. Antara News’ün aktardığına göre, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prasetyo Hadi, Subianto’nun iptale ilişkin bilgileri paylaştı.

ÇİN’DEKİ DAVETE KATILAMAYACAK

Subianto’nun, ülke genelinde yaşanan protestoları yakından takip etmek için Endonezya’da kalmayı tercih ettiği ve bu yüzden 3 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan Çin seyahatini iptal ettiği açıklandı. Çin hükümetinin davetine katılamadığı için özürlerin iletildiği belirtilirken, Subianto’nun olayları takip etme ve yönetme isteği vurgulandı.

DEVAM EDEN GÖSTERİLER

Öte yandan, Endonezya’daki protestolar devam ediyor. Yerel medyada yer alan haberlere göre, göstericiler bazı milletvekillerinin evlerine saldırarak yağmalama gerçekleştirdi. ABD, Japonya, Avustralya ve Singapur’un Cakarta büyükelçilikleri, vatandaşlarını kalabalıklardan ve protesto alanlarından uzak durmaları konusunda uyardı. Ayrıca, bazı ülkeler Endonezya için seyahat uyarıları duyurdu.

OLAYLARIN PATLAŞMASI

Endonezya’da, 28 Ağustos’ta Ulusal Parlamento binası yakınında milletvekilleri maaşlarına karşı gerçekleştirilen gösteriye güvenlik güçleri müdahale etmişti. Bu sırada, olay yerinden geçtiği tahmin edilen bir motosiklet polis aracı tarafından ezilmiş ve motosikletin 21 yaşındaki sürücüsü Affan Kurniawan hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Affan’ın ölümü, protestoların daha da sertleşmesine yol açtı. Devlet Başkanı Subianto, olayda görevli polis memurlarının “aşırı eylemlerini” kınarken, “Yürürlükteki kurallara aykırı ve uygunsuz davranıldığı tespit edilirse, yasalara uygun olarak en katı yaptırımı uygulayacağız.” şeklinde bir açıklama yaptı. Olayın ardından açılan soruşturmada 7 polis memuru gözaltına alındı. Protestolar, başkent Cakarta’nın yanı sıra Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ve Medan şehirlerine de yayıldı.