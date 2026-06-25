Enerji Dönüşümüne 200 Milyar Dolar Yatırım

Ekonomi
Enerji dönüşümü hakkında konuşan bir yetkili
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji payının artırılacağını açıkladı.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 200 milyar dolarlık yatırım hedefi olduğunu ve bu miktarın 2035’e kadar gerektiğini söyledi. Arz güvenliğini sağlamanın öncelik olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji kurulu gücünün payı yüzde 62’ye ulaştı. 2035’te bu oran yüzde 70 olacak. 120 gigavat güneş ve rüzgâr kapasitesi hedefleniyor. Nükleerde 2050’de 20 gigavat kurulu güce ulaşılması planlanıyor. Enerji ihtiyacının yüzde 15’i nükleerden karşılanacak. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Basra’ya uzatılacak. Bayraktar, mevcut 1.5 milyon varil kapasitenin değerlendirilebileceğini belirtti. Türk inşaat şirketlerinin bu projeyi bir ila iki yılda üstlenebileceğini ifade etti. Ceyhan üzerinden Akdeniz piyasalarına petrol ulaştırılabilecek.

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