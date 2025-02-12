Enerjisa’dan 4.8 Milyar TL Tahvil İhracı

EN BÜYÜK TAHVİL İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye’nin öncü elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri firması Enerjisa Enerji, tarihi bir başarıya imza atarak en büyük reel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdi. Sabancı Holding ve E.ON’un ana sermayedarları arasında yer aldığı Enerjisa Enerji, Borsa İstanbul’da yüzde 20 hissesi bulunuyor. Ak Yatırım aracılığıyla yapılan 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki 730 gün vadeli tahvil ihracı ile şirketin tedavüldeki toplam borçlanma aracı 35 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek tahvil ihracı olma özelliği taşıyor.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI

Enerjisa Enerji, elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri alanında Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ediyor. Altyapı ve yenilenebilir enerji yatırımlarına aralıksız devam eden şirket, zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırımcılarına sunduğu taahhütleri yerine getirmeyi başarıyor. Güçlü finansal performansıyla, halka arz yönünde en çok tercih edilen şirketlerden biri olmayı sürdürüyor. Dünyanın önde gelen finansal kuruluşları ile yaptığı iş birlikleri, kamuoyunun dikkatini çekiyor.

TAHVİL İHRAÇLARINDAN YARARLANMA

Enerjisa Enerji, 10 Şubat 2025 tarihinde ihraç ettiği 730 gün vadeli tahvil ile reel sektörün en büyük tahvil ihracını tamamladı. Yatırımcıların gösterdiği yüksek talep, Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam borçlanma aracını 35 milyar TL’ye çıkarttı. Dağıtım iş kolundaki faaliyetlerden elde edilen gelirler ve altyapı yatırımları ile dikkat çeken şirketin, bu tahvil ihracı ile birlikte altyapı yatırımlarına hız kazandıracağı düşünülüyor.

MALİ GÜÇ VE YATIRIMCI GÜVENİ

Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, “4,8 milyar TL tutarındaki 730 gün vadeli tahvil ihracımıza son derece rekabetçi fiyatlarla gösterilen yoğun ilgi hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa Enerji’ye olan güvenini destekliyor” diyerek, yatırımcıların enerji dönüşüm yolculuğuna dair farkındalığını vurguladı. Şirket, şeffaflık, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli değer yaratma taahhüdü ile yatırımcılarına güvenilir bir yatırım fırsatı sunmayı amaçlıyor. Enerjisa Enerji, Türkiye’nin enerji dönüşümünde öncü bir rol oynamaya devam edecek.