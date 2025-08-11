“Enes El-Şerif’in Son Mesajı”

OLAYIN GELİŞİMİ

İsrail’in Gazze’deki Al-Shifa Hastanesi’nin çevresinde medya mensupları için kurulan bir çadırın hedef alınması sonucunda, aralarında Al-Jazeera’den Enes el-Şerif’in de bulunduğu 7 gazeteci hayatını kaybetti. Enes el-Şerif’in vefatının ardından, ardında bıraktığı vasiyeti sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Mektubunda eşini yalnız bıraktığı ve çocuklarının büyümesini göremeyeceği için duyduğu üzüntüye dikkat çekerek, “Size, zincirlerin sesinizi susturmasına ya da sınırların sizi engellemesine izin vermemeniz için yalvarıyorum” ifadelerini kullandı.

VASİYETİN ANLAMININ DERİNLİĞİ

Nisan ayında yazdığı vasiyetinde, Enes el-Şerif, “Acının tüm ayrıntılarını yaşayarak gördüm, defalarca ıstırabı ve kaybı tattım; yine de gerçeği olduğu gibi, hiçbir çarpıtma veya tahrif olmaksızın aktarmakta bir an bile tereddüt etmedim” dedi. Yaşanan trajedilere dikkat çekerek, halkının maruz kaldığı katliamı durdurmak için gereken önlemlerin alınmadığını ifade etti. Mektubunun devamında, “Eğer bu sözler size ulaştıysa, bilin ki İsrail beni öldürmeyi ve sesimi kesmeyi başardı” dedi.

SON MESAJININ İÇERİĞİ

Enes el-Şerif, vasiyetinde kendisi için “Bu benim vasiyetim ve son mesajımdır” diye belirtti. Cibaliye mülteci kampı sokaklarında dayanışma içinde yaşadığı süreci anlatan El-Şerif, “Umudum, Allah’ın ömrümü uzatarak ailem ve sevdiklerimle birlikte memleketimize dönmemi sağlamasıydı” ifadesini kullandı. Sevdiklerine olan teslimiyetini vurgulayarak, “Size emanetim Filistin’dir!” dedi. Direnişine bağlı kalmayı amaçladığını ve “Eğer ölürsem, ilkelerime sadık kalarak ölmüş olacağım” sözleriyle bu kararlılığını pekiştirdi.

AİLESİNE YAPTIĞI EMANETLER

Vasiyetine devam eden Enes el-Şerif, çocukları ve eşine olan duygu ve bağlarını kelimelere dökerek onlara “Hayal kurmaya, güvenlik ve huzur içinde yaşamaya fırsat bulamamış” bir gelecekte destek olmasını istedi. Eşine olan sevgisini ifade ederek, “Savaşın beni ayırdığı ama sadık kalan eşimi size emanet ediyorum” sözleriyle, ailenin yanında olmanın önemini vurguladı. Dualar ve destek talebinde bulunarak, “Allah’ım, beni şehitler arasına kabul et” dileğinde bulundu.

Enes el-Şerif’in mesajı, onun kimliğini ve ideallerini yeniden hatırlatıyor; uluslararası toplumun dikkatini çeken bir çağrı olarak gündemde yer alıyor.