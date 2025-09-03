Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Aylık Rakamları Duyurdu

ENAG’A GÖRE AĞUSTOS AYI ENFLASYONU ARTTI

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. ENAG’a göre, aylık bazda enflasyon yüzde 3.23 artmış durumda. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.49 olarak gerçekleşmiş. Önceki ay, yani temmuz ayında E-TÜFE yüzde 3.75 artmuş; 12 aylık artış ise yüzde 65.15 olarak belirlenmişti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin yapılan beklenti anketine 25 ekonomist katılım gösterdi. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 olarak belirlendi. Bu ay için ekonomistlerin enflasyon beklentileri ise yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 aralığında yer aldı.