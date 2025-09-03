Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Aylık Verileri Paylaştı

ENAG AĞUSTOS AYI ENFLASYON SONUÇLARINI AÇIKLADI

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız bir şekilde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına dair enflasyon araştırmasının sonuçlarını yayımladı. ENAG’a göre, aylık enflasyon yüzde 3.23 oranında artış gösterdi. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.49 oldu. Temmuz ayında E-TÜFE, yüzde 3.75 artmış ve bir yıllık artış oranı ise yüzde 65.15 olarak kaydedilmişti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine yönelik beklenti anketi, 25 ekonomistin katkısıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.79 olarak belirlendi. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri ise yüzde 1.50 ile yüzde 2.20 arasında değişiklik gösteriyor.