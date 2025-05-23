“Enflasyon Beklentileri Yükseliyor.”

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mayıs 2025 için “Sektörel Enflasyon Beklentileri”ni duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre, yıllık enflasyon beklentileri mayıs ayında piyasa katılımcıları ve reel sektör bazında azalırken, hane halkı tarafında yükseliş kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı, mayıs ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında ise 8 puan gerilediğini belirtti. Hane halkı beklentisinde, nisana göre sınırlı bir artış görülse de yıllık bazda 16 puan iyileşme sağlandığına dikkat çekti.

PROGRAMIN ETKİSİ

Şimşek, öngörülebilirliği ve güveni artıran programlarının kararlı duruşu ve etkin iletişimi sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansımasının sınırlı kaldığını vurguladı. Bu durum, piyasa istikrarını destekleyerek ekonomik güvenin artmasına katkı sağlıyor.