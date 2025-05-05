Enflasyon Rakamları Açıklandı: Nisan’da Fiyatlar Arttı

NİSAN 2025 ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan 2025 enflasyon oranlarını 5 Mayıs 2025 tarihinde paylaştı. TÜİK’e göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan’da aylık yüzde 3 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86 olarak belirlendi. ENAG ise aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak hesapladı. İki kurum arasındaki bu çarpıcı fark, ekonomi dünyasında tartışmalara yol açtı.

TÜİK VERİLERİNE GÖRE ENFLASYON DÜŞÜYOR

TÜİK’in raporuna göre, Nisan 2025 itibarıyla aylık enflasyon oranı yüzde 3 olarak kaydedildi. Bu oran Mart ayında kaydedilen yüzde 38,1 seviyesinden 0,24 puanlık bir gerilemeyi gösteriyor ve yıllık enflasyon oranı yüzde 37,86’ya düştü. Ana harcama gruplarında en dikkat çekici aylık artışlar, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 9,96, gıda ile alkolsüz içeceklerde ise yüzde 4,94 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda eğitimde yüzde 94,90, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 9,51’lik artışlar kaydedildi. Çekirdek enflasyon (C endeksi) yıllık yüzde 37,42 düzeyinde belirlendi. TÜİK, gıda ve konut gruplarının enflasyon üzerindeki en büyük etkisinin olduğunu vurguladı.

ENAG VERİLERİ ALARM VERİYOR

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Nisan ayında aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise yüzde 73,88 olarak açıkladı. ENAG’a göre, en yüksek aylık artışlar haberleşme grubunda yüzde 9,67, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 9,51, lokanta ve otellerde ise yüzde 7,68 oranında yaşandı. ENAG’ın verileri, TÜİK’in oranlarının neredeyse iki katını gösteriyor ve bu durum, vatandaşların hissettiği fiyat artışlarını daha net bir şekilde ortaya koyarak tartışmalara neden oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24 olarak belirlemişti. Ancak Nisan verileri, bu hedefin yakalanmasının güç olduğunu gösteriyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Şubat ayında, “Enflasyon hedefle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı koruyacağız” demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabında, “Dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarla enflasyonun düşüşü sürecek” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ekonomist Mustafa Sönmez, X platformunda, “Nisan’da TÜFE yüzde 3,5’tan az gelmeyebilir” diyerek, fiyat hareketliliğinin hala devam edebileceği uyarısında bulundu.

ENFLASYONUN VATANDAŞA ETKİLERİ

Nisan ayı verileri, haberleşme, lokanta ve gıda fiyatlarındaki artışların vatandaşları olumsuz etkilediğini gösteriyor. TÜİK’e göre, gıda ve alkolsüz içecekler grubu enflasyona 1,23 puanlık katkı sağlarken, ENAG’ın yüzde 7,68’lik lokanta ve oteller artışı, dışarıda yemek maliyetlerindeki artışı ortaya koyuyor. İktisatçı Şenol Babuşçu, sosyal medyada TÜİK ve ENAG arasındaki farkın 2025 yılında yüzde 6’yı aştığını belirterek, “TÜİK’in verileri gerçek enflasyonu yansıtmıyor” eleştirisinde bulundu. Ayrıca, kira zam oranını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyonun yüzde 56,35 olarak gerçekleşmesi, kiracıları zor durumda bırakacak bir tablo oluşturarak dikkat çekiyor.