Enflasyon Raporu Toplantısı Gerçekleşti. Başkan Karahan, Yıl Sonu Beklentilerini Açıkladı. 2025 Yılı Enflasyon Tahmini: Yüzde 25. 2026 Yılı Enflasyon Tahmini: Yüzde 12. Ara Zam Konusunda Karar Verici Değiliz. Yüksek Enflasyon Ücretlerin Erimesine Neden Oluyor

YILIN İKİNCİ ENFLASYON RAPORU TOPLANTISI

Bugün yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşti. Başkan Karahan’ın yaptığı sunumda çok önemli bilgiler paylaşıldı. Karahan, yıl sonu enflasyon beklentisinin sabit kaldığını belirtti. Bunun yanı sıra, yıl sonu enflasyon tahminleri şöyle oluştu: 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12 ve 2027 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 8.

ARA ZAM HAKKINDAKİ BEYANLAR

Milyonların merakla beklediği “Ara zam gelecek mi?” sorusuna da Başkan Karahan yanıt verdi. Karahan, ara zam konusunda karar verme yetkilerinin olmadığını vurgulayarak, “Ara zam konusunda karar verici değiliz, komisyon var çalışmalarını yapıyor. Biz tavsiye veren bir noktada da değiliz” dedi. Konu ile ilgili olarak, “Raporda sunduklarımız ücretler dahil çeşitli varsayımlar ile gerçekleşiyor. Ücret konusunda söylediğimiz şey şu, yüksek enflasyon ücretlerin erimesine neden oluyor” şeklinde ifadelerde bulundu. Başkan Karahan, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmenin kendi sorumlulukları arasında olduğunu anlattı.