Engelleri Aşan Muhammed Ali’nin Büyük Başarısı

PARA YÜZÜCÜSÜ MUHAMMED ALİ BİÇER’İN BAŞARILARI

Doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 10 yaşındaki Yıldırım Belediyesporlu para yüzücü Muhammed Ali Biçer, 29-30 Aralık tarihlerinde 40 şehirden 50 kulüpten 160 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu Para Yüzme ve DEAF Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri’nde önemli bir başarı elde etti. Muhammed, bu organizasyonda 4 birincilik, 4 üçüncülük ve bir dördüncülük kazandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, azmiyle engelleri aşmayı öğreten Muhammed’i başarılarından dolayı kutladı. Biçer, spora ve sporcuya olan destekleri için Belediye Başkanı Yılmaz’a teşekkür ederken, “En büyük hayalim önce Avrupa sonra Olimpiyat birincisi olarak bayrağımızı dalgalandırmak” ifadelerini kullandı.

SİZ DE SPORA DESTEK OLABİLİRSİNİZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi başta olmak üzere 2019 yılından beri ilçeye kazandırdıkları 22 spor tesisinde bölge halkına spor ve eğitim hizmetleri sunarak birçok şampiyon yetiştirdiklerini aktardı. 2020 yılından bu yana 2 bin 59 özel ihtiyaç sahibi birey ve ailesine eğitim ve spor destekleri sağlandığını belirten Yılmaz, şu anda 100 çocuğun aktif eğitim aldığını söyledi. Ayrıca, ilçede 4 bin 454 lisanslı sporcunun bulunduğunu kaydetti. Yılmaz, “İlçemizde geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. Yıldırım’ın parlayan yıldızlarından biri olan Muhammed Ali, her kulaçta engelleri geride bırakan bir şampiyon. Muhammed Ali Biçer, adını geleceğe altın harflerle yazdıracak. Bizlere sayısız gurur yaşatan Muhammed Ali gibi tüm sporcularımızın yanında olmaya, onların hayallerine omuz vermeye devam edeceğiz. Çünkü bu pırıl pırıl yavrularımıza destek olunduğunda, hayaller kazanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.