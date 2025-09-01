Engelli Bireylere Şiddet Olmuş

ENGELLİ BİREYLERE UYGULANAN ŞİDDETİ ORTAYA ÇIKARAN VAKA

Karaman’ın Başyayla ilçesinde yer alan özel bir bakım merkezinde yaşanan olaylar, engelli bireylerin maruz kaldığı şiddeti gözler önüne seriyor. Yüzde 88 engelli olan Enes C., görüntülü konuşmalarında ablası Müşerref Cengiz’e “Beni tokatlıyorlar” diyerek durumu bildirdi. Cengiz, bunun üzerine valiliğe başvurarak şikâyette bulundu. Başlatılan şikâyet ile birlikte güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, bakıcıların özel gereksinimli bireyleri sürüklediği, tokatladığı ve fiziksel müdahalelerde bulunduğu anlar net bir şekilde yer aldı. Enes C.’nin omzuna el koyarak rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen bakıcının tokat attığı görüldü. Ayrıca, bakıcılardan kaçmaya çalışan bireylerin görüntüleri de dikkat çekti. Şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından savcılık bir soruşturma başlattı.

BAKIM MERKEZİ ÇALIŞANLARINDAN AÇIKLAMALAR

Savcılık soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan bakım merkezi çalışanlarından M.D., olayla ilgili olarak şunları söyledi: “4 Ocak 2025’te 05.53 sıralarında engelli A.A.’yı tuttum ve peçete almak istedim. Bu esnada şahıs kendisini sert bir şekilde koltuğa attı. Görüntülerde ittirmiş gibi algılanıyor. 06.46 sıralarında Enes C.’ye şaka yapmak amaçlı tokat attım. Zarar vermek gibi bir niyetim yoktu.”

Bir diğer çalışan H.B. ise, “7 Aralık 2024’te, 00.00-08.00 vardiyasında görevli iken engelli S.G.’yi iteklediğim ve kulağını çektiğim olayı aradan çok zaman geçtiği için hatırlayamıyorum. S.G. sürekli kendisine ve diğer engelli bireylere saldıran birisidir. Bu nedenle böyle davrandığımı düşünüyorum,” dedi.

A.G. adlı bir başka çalışan, “7 Aralık 2024 tarihinde S.G. ile şakalaşıyordum. Şahsa tokat atmadım. R.Ö. isimli şahıs sürekli kendini yere atıyordu. İç çamaşırını değiştirirken bir yerlere gideceği için kendisini yere attı ve kaçmasını önlemek için müdahalede bulundum,” şeklinde ifade verdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin ifadeleri sonrasında serbest bırakıldığı ve bakım evinin faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Bu olay, özürlü bireylere yönelik şiddetin izlenmesi ve önlenmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.