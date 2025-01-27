More
Spor

Engelli Çocuğun Fenerbahçe Hayali Gerçekleşti!

engelli-cocugun-fenerbahce-hayali-gerceklesti

ŞANLIURFA POLİSİNDEN ÖZEL ZİYARET

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir dizi aktiflik düzenliyor. Bu kapsamda, polis ekipleri, Ceylanpınar’da yaşayan Abdullah Karaman’ı evinde ziyaret etti ve ona forma hediye etti.

FENERBAHÇE TARAFTARI HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ziyarette, Fenerbahçe taraftarı olan Karaman, kendi hayalini paylaştı. “Fenerbahçe’nin maçını tribünden takip etme” hayali bulunduğunu açıkladı. Bu isteği, Fenerbahçe yönetimi tarafından olumlu karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polisle birlikte İstanbul’a giden Abdullah Karaman, Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynadığı maçı tribünden izleme fırsatı buldu. Bu özel etkinlik, Karaman’ın hayalini gerçekleştirdiği için büyük bir anlam taşıdı.

ÖNEMLİ

Manşet

Kasımpaşa’dan 5-4 Sonrası Sürpriz Veda

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor'u 5-4 mağlup ettikten sonra teknik direktör Hakan Keleş ile anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu.
Spor

Nainggolan Uyuşturucu Kaçakçılığından Tutuklandı

Eski Inter ve Roma oyuncusu Belçikalı futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması çerçevesinde Belçika'da gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.