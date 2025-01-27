Engelli Çocuğun Fenerbahçe Hayali Gerçekleşti!

ŞANLIURFA POLİSİNDEN ÖZEL ZİYARET

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde bir dizi aktiflik düzenliyor. Bu kapsamda, polis ekipleri, Ceylanpınar’da yaşayan Abdullah Karaman’ı evinde ziyaret etti ve ona forma hediye etti.

FENERBAHÇE TARAFTARI HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ziyarette, Fenerbahçe taraftarı olan Karaman, kendi hayalini paylaştı. “Fenerbahçe’nin maçını tribünden takip etme” hayali bulunduğunu açıkladı. Bu isteği, Fenerbahçe yönetimi tarafından olumlu karşılandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen polisle birlikte İstanbul’a giden Abdullah Karaman, Fenerbahçe’nin Göztepe ile oynadığı maçı tribünden izleme fırsatı buldu. Bu özel etkinlik, Karaman’ın hayalini gerçekleştirdiği için büyük bir anlam taşıdı.