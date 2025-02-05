Eniştesini Vuran Şüpheli Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

2 Şubat tarihinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi’nde yaşanan olayda, Şeyhmus Başçı, “Seni sevmiyorum, evime gelme” diyerek husumet beslediği eniştesi Murat E.’nin bakkal dükkanına gitti. Yüzünü kapüşon ve maske ile gizleyen Başçı, tabanca ile Murat E.’yi karnından vurdu. Başçı, olayın ardından hızla dükkandan kaçtı ve saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSİN İHTİYAÇLARI

Murat E. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri olayla ilgili hemen harekete geçti. Ekipler, Şeyhmus Başçı’yı olay yerine yakın bir ara sokakta yakaladı. Sorgulama esnasında güvenlik kamerası görüntüleri izletilen Başçı, “Görüntülerdeki ben değilim” diyerek savunma yaptı.

YASAL SÜREÇ

Başçı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Bu olay, hem bölge halkı hem de güvenlik birimleri için büyük bir endişe kaynağı oldu. Soruşturma devam ediyor ve detaylar netleştikçe kamuoyuna bilgi verilecek.