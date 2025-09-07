Enpara Bank’a Geçiş Başladı: IBAN Yenilenecek!

DİJİTAL BANKACILIKTA YENİ DÖNEM

Türkiye’nin dijital bankacılık alanındaki önemli isimlerinden Enpara.com, yeni bir döneme geçiş yapıyor. QNB çatısı altında uzun yıllardır şubesiz bankacılık hizmetleri sunan Enpara, artık QNB Group’un kurduğu yeni iştirak olan Enpara Bank A.Ş. olarak faaliyetlerine devam edecek. Bu değişimle birlikte, müşterilerin mevcut hesap numaraları korunsa da IBAN numaraları yenilenecek. Bankacılık sektörü tarafından dikkatle izlenen bu dönüşüm süreci, 12 Eylül tarihinde başlayacak ilk aşama ile hayata geçirilecek ve 26 Eylül’de ikinci faz devreye girecek. Gerekmesi durumunda geçişin, 10 Ekim 2025’e kadar tamamlanması hedefleniyor.

MÜŞTERİLER BİLGİLENDİRİLİYOR

Geçiş süreci öncesinde banka, müşterilerine bilgi vermek amacıyla SMS gönderimine başladı. Gönderilen mesajda, IBAN değişikliğinin yasal bir zorunluluk olduğu belirtiliyor. Eski IBAN’lara yapılacak EFT ve SWIFT işlemleri ise 90 gün boyunca otomatik olarak yeni hesaplara yönlendirileceği ifade ediliyor. Ancak bu yönlendirmenin gerçekleşebilmesi için, müşterilerin Enpara Cep Şubesi ya da internet şubesi aracılığıyla yönlendirme talimatı vermesi gerekiyor. Aksi takdirde, eski IBAN üzerinden yapılan transferler otomatik olarak aktarılmayacak.

SİSTEM KESİNTİLERİ OLACAK

Geçiş sürecinde sistemler arasında veri aktarımı yapılması nedeniyle gece saatlerinde planlı kesintilerin yaşanması bekleniyor. Banka, bu kesintilerle ilgili olarak müşterilerini önceden bilgilendirecek. Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını devam ettirmeyi sürdürüyor.