Enpara’nın IBAN Numarası 12 Eylülde Değişiyor

ENPARA BANK’IN DEVİR SÜRECİ BAŞLIYOR

Enpara.com’un (3663 Enpara Şubesi) Enpara Bank A.Ş.’ye devri için gerekli tüm yasal onaylar tamamlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onaylarının alınmasıyla, devrin 12 Eylül ile 26 Eylül 2025 tarihleri arasında başlayacağı belirtildi. Gerekli görüldüğü takdirde devir işlemi 10 Ekim’e kadar sürecek. Sürecin, müşteri gruplarına göre kademeli olarak hayata geçirileceği ve her müşteriye devir tarihi hakkında en az 10 gün önceden bilgi verileceği ifade ediliyor.

HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK OLMAKLA BERABER AVANTAJLAR DEVAM EDİYOR

Enpara Bank, “masrafsız ve avantajlı bankacılık” anlayışını sürdürmeye devam edeceğini vurguladı. EFT, FAST ve havale işlemlerinin ücretsiz şekilde yapılacağını, ayrıca kredi kartı aidatının ömür boyu alınmayacağını açıkladı. Banka, QNB Group’un gücüyle “mevduat bankası” lisansı altında faaliyetlerine devam edecek.

IBAN NUMARALARI DEĞİŞECEK, HESAP NUMARALARI KORUNACAK

Yasal zorunluluk nedeniyle IBAN numaralarının değişeceği, ancak hesap numaralarının aynı kalacağı bildirildi. Müşterilerin yeni IBAN bilgilerini düzenli para gönderdikleri kişilerle paylaşmaları gerekecek. Yanlış IBAN’a yapılan EFT ve SWIFT işlemlerinin, devir tarihinden bir ay önce QNB Bank’a verilecek talimatla otomatik olarak doğru hesaba yönlendirileceği duyuruldu. Aynı zamanda, Enpara ve QNB Bank kredi kartlarını aktif olarak kullanan müşterilerin cep şubesi üzerinden limit paylaşımı yapabilecekleri belirtildi.

DEVRİ SIRASINDA KESİNTİLER OLACAK

“Enpara Cep Şubesi” uygulaması devreye girecek ve mevcut şifrelerin kullanılmaya devam edeceği ifade edildi. Mevcut kart numaraları ve şifreler değişmeden geçerliliğini koruyacak. Devir sürecinde, gece saatlerinde veri aktarımı esnasında her iki bankada planlı kesintilerin yaşanabileceği hatırlatıldı. Ayrıca, “Üç banka, tek ATM” kampanyasının sona ereceği, müşterilerin yalnızca QNB ATM’lerinden ücretsiz işlem yapabileceği açıklandı. Diğer kampanyalar ise aynı şekilde devam edecek. Enpara Bank’ın devir süreci, müşterilerin günlük bankacılık işlemlerini aksatmamak için kademeli bir şekilde yürütülecek. IBAN değişiklikleri ve teknik geçişler hakkında müşterilerin bilgilendirileceği belirtiliyor. Banka, avantajlı hizmet anlayışını koruyarak yeni dönemde de müşterilerine kesintisiz finansal hizmet sunmayı hedefliyor.