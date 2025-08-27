Epözdemir’in Galatasaray Üyeliği Askıya Alındı

TUTUKLANMA VE ÜYELİK ASKIYA ALMA

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü iki farklı soruşturma çerçevesinde rüşvete aracılık etmek suçundan tutuklandı. Çorlu Cezaevi’nde tutulan Epözdemir’in Galatasaray Kulübü üyeliği, yapılan son yönetim kurulu toplantısında oy birliğiyle askıya alındı. Üyeliğinin, Fetullahçı Terör Örgütü’ne yardım etme ve siyasal, askeri casusluk iddiaları nedeniyle askıya alındığı belirtildi. Epözdemir’in ekim ayındaki kongrede kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

RÜŞVET İDDİALARI VE TANIK İFADESİ

Rüşvet, FETÖ’ye yardım ve siyasal, askeri casusluk suçlarından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında Epözdemir, gözaltına alındı. Gizlilik kararı bulunan rüşvet soruşturmasında tanık A.D., Epözdemir’in rüşvet aldığına dair üç farklı eylem bulunduğunu ifade etti. A.D., 2021 yılındaki olayda Epözdemir’in vekalet ilişkisi olmayan bir kişiyle birlikte, bir tahliye işlemi karşılığında toplam 150 bin dolarlık rüşvet aldıklarını iddia etti. Bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının, C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021’de Epözdemir’e teslim edildiği öne sürüldü. Dosya içindeki WhatsApp kayıtlarının da 7 Temmuz 2021’de rüşvet olayıyla ilgili alım işlemini doğruladığı vurgulandı.