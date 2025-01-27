Epson 4K Lazer Projektör Serisini Tanıttı

YENİ EH-Q SERİSİ SINEMAA YAŞATIYOR

EH-Q serisi, her anı sinema deneyimi haline getiren profesyonel kalitede ve canlı görüntüler sunuyor. İçinde EH-QB1000W/B, EH-QL3000W/B ve EH-QL7000W/B modellerini bulunduran bu seri, 1.000 inç’e kadar parlak görüntüler sağlıyor. Kompakt tasarıma sahip olan EH-Q serisi, hem film izlemek isteyenlere hem de spor karşılaşmalarını takip edenlere etkileyici bir deneyim sunuyor. EH-QB1000 modeli, 3.300 lümen gücüyle 300 inç’e kadar 4K çözünürlükte görüntüler yansıtıyor. Diğer modeller olan EH-QL3000, 6.000 lümen ile; EH-QL7000 ise 10.000 lümenyle, 3LCD lazer teknolojisi sayesinde 1.000 inç’e kadar kusursuz bir izleme deneyimi sağlıyor.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ VE RENKLERDE MÜKEMMELLİK

Gelişmiş 5.000.000:1 dinamik kontrast oranı sayesinde kusursuz gölgeler ve derin siyahlar elde ediliyor. 4K kare enterpolasyonlu görüntü geliştirme teknolojisi ise her sahnede yüksek çözünürlüklü görüntüler sunuyor. Daha canlı ve gerçekçi renklerin görüntülenmesi, hem film hem de spor karşılaşmalarında olağanüstü bir deneyim yaşatıyor. HDMI 2.1 bağlantısı, 4K/120hz yenileme ve otomatik düşük gecikme modu ile akıcı bir oyun deneyimi sağlayan EH-Q serisi, sunduğu görüntü kalitesi ile dikkat çekiyor.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR LENSLER VE KOLAY KURULUM

EH-QL3000 ve EH-QL7000 modelleri, değiştirilebilir lenslerle uyumlu bir şekilde çalışıyor ve görüntü boyutunu optimum seviyeye getiriyor. Lensler, projektörleri hareket ettirmeden farklı mesafelerden görüntü yansıtma imkanı da sağlıyor. Çeşitli IP kontrol sistemleri