Epstein Davasında 33 Bin 295 Sayfa Yayınlandı

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ KAYITLARI YAYIMLADI

ABD’de Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla tutuklu yargılanırken yaşamını yitiren Jeffrey Epstein davasına ilişkin 33 bin 295 sayfalık kayıt yayımladı. Komitenin resmi internet sayfasında yapılan duyuruda, Epstein davasına dair bilgilerin paylaşıldığı belirtildi. Açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan bu kapsamlı belge setinin kamuoyuna sunulduğu vurgulandı. Bakanlığın, kayıtlarla ilgili çalışmalara devam edeceği ifade edildi ve kamuoyunun bu belgelere ulaşabileceği adresler aktarıldı. Komite başkanı James Comer, 5 Ağustos’ta Epstein ile ilgili belgeler için bir mahkeme celbi yayımlama işlemi gerçekleştirmişti.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI VE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Epstein, 14 yaşındaki kız çocukları dahil olmak üzere, 18 yaş altındaki birçok bireye cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanıyordu. Tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde 10 Ağustos 2019’da ölü bulunduğu bildirildi. Yayınlanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü şahısların isimleri geçiyor.

FBI VE ADALLET BAKANLIĞI’NDAN ARAŞTIRMA

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile beraber kamuoyunda “Epstein dosyaları” olarak bilinen belgeler üzerinde incelemeler yürütüyordu. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein’a ait binlerce görüntünün değerlendirmeye alındığını bildirdi. İnceleme sonuçları, ünlü kişilerin yer aldığı herhangi bir “müşteri listesi”nin varlığına dair kanıta ulaşılamadığını, Epstein’ın örtbas amacıyla öldürüldüğü iddialarının yanı sıra, aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını ortaya koydu.

TÜM ÜLKEDE TARTIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Epstein’in “İsrail için çalıştığını” ve Washington’da herkesin benzer düşüncelere sahip olduğunu ancak bunu açıkça ifade edemediklerini öne sürdü. Ayrıca Wall Street Journal (WSJ), Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in, Epstein’in 50’nci doğum günü için tanıdıklarından mektup yazmalarını istediğini, bu mektuplardan birinin ise Trump’a ait olduğunu iddia etti. Adalet Bakanlığı, Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasında gerçekleşen görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını kamuoyuyla paylaştı. Bu görüşmelere göre Maxwell, Epstein’ın bir “müşteri listesi” sahibi olmadığını savundu.