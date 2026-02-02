Epstein Dosyasında Şok Eden Yeni İddialar Ortaya Çıktı

epstein-dosyasinda-sok-eden-yeni-iddialar-ortaya-cikti

AÇIKLAMALARDA ŞOK EDİCİ DETAYLAR

ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’a dair yeni belgelerde çarpıcı bilgilerin yer aldığı kaydedildi. Ünlü tanıtımcı Peggy Siegal’ın, Kenya seyahati dönüşü Epstein için “bebek getirmeyi” teklif ettiği belirlendi.

HER GÜN YENİ BİR DETAY ÇIKIYOR

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın halkla paylaşıldığını ve belgelerde çeşitli yeni detayların gün yüzüne çıktığını duyurdu. Bu belgelerde yer alan e-postasında Siegal, Epstein’a Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gideceğini bildiriyor. E-postada yer alan ifadeler dikkat çekiyor: “Sana başka bir hayat deneyimi için ne kadar teşekkür etsek az. Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek.”

“Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebilirim. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi.” ifadesi, Peggy Siegal’ın e-postasında öne çıkan açıklamalardan biri oldu.

GÖRÜNTÜLER YENİ İDDİALAR DOĞURUYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump hakkında çekilen bir belgeselin yönetmeni Brett Ratner’ın Epstein ile birlikte yer aldığı fotoğraflar, yeni yayımlanan belgelerde de dikkat çekiyor. Fotoğraflarda Ratner’ın, Epstein ve kimliği gizli iki kadının yanında bir koltukta sarmaş dolaş oturduğu görülmekte. Söz konusu görüntüler hakkında çekim tarihlerine dair bir bilgi verilmedi. Siegal ve Ratner, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapma gereği görmedi.

