Epstein ile Lea Arasındaki Yazışmalar Belgelerde Ortaya Çıktı

The Times gazetesinin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarında, insan ticareti karşıtı “Not For Sale” adlı sivil kuruluşun yönetiminde yer alan İngiliz iş insanı Lea ile Epstein arasında bir bağlantı olduğu belirlendi. Yapılan yazışmalarda Epstein’ın, Lea ile görüşmek isteyen bazı kadınlar için yönlendirmelerde bulunduğu ve bu buluşmaları organize ettiği görüldü. Yazışmalarda, Epstein’ın bir kadını Lea ile akşam yemeğine götürmeyi ayarladığı, kadına kıyafet önerisinde bulunduğu ve bu buluşmanın hem “iş hem de sosyal” maksatlar taşıdığını belirttiği görüldü. Belgelerde, kadının Epstein’a buluşmanın “iş mi yoksa özel görüşme mi” olduğunu sorduğu, Epstein’ın “ikisi de” yanıtını verdiği kaydedildi. Aynı yazışmalarda Epstein’ın, Lea için “zengin ve çevresi sınırlı” gibi ifadeler kullandığı da geçmekte.

EPSTEİN, SOYDAŞINI SOSYAL ETKİNLİKLERE DAVET EDİYORDU

Epstein belgeleri, Lea’nın 2009 sonunda Epstein ile tanıştığını, 2010 yılında düzenli bir ilişki içinde olduklarını ve 2016 yılına kadar aralıklarla iletişim kurduklarını gösteriyor. Ayrıca, Epstein’ın Lea için Palm Beach ve New York’ta yapılan bazı sosyal etkinliklerde kadınların katılımını organize ettiği bilgisi de belgelerde yer aldı. Yazışmalara göre, Epstein’ın yakın çevresinde bulunan eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel’den, Lea için birçok modelin davet edileceği bir yemek organizasyonu hazırlaması istendiği, Brunel’in de bu isteği yerine getirdiği görüldü. Belgelerde, Lea’nın Epstein’ın suç geçmişi ve faaliyetleri hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunun net olmadığı vurgulandı. Lea, 2011 yılında ticari ve cinsel sömürüyle mücadeleyi hedefleyen “Not For Sale” adlı kuruluşun yönetim kuruluna seçilmişti. Bu kuruluş, zorla çalıştırma ve cinsel istismar ile mücadele çerçevesinde 12 ülkede faaliyet göstermekte.

EPSTEİN SKANDALI VE BAĞLANTILAR

Özel sermaye şirketi Lion Capital’in kurucularından biri olan Lea, AllSaints dahil birçok global markaya yatırım yapan bir iş insanı olarak tanınmakta. İngiliz basını, Lea ile görüşme gerçekleştirildiğini ancak haberin yayımlandığı ana kadar herhangi bir yanıt alınamadığını aktardı. Jean-Luc Brunel, reşit olmayan bireyler üzerinde cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu dönemde, 2022 yılında cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere birçok kız çocuğuna cinsel istismar ederek fuhuş ağı kurmakla suçlanarak yargılanmaktaydı. Tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde, 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu. Epstein’a ilişkin açılan dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler de yer almaktaydı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan incelemede, ünlü şahsiyetlerden oluşan bir “müşteri listesi” tutulduğuna dair herhangi bir bulguyla karşılaşılmadığı ve Epstein’ın, bu kişilerin suçlarına ortak olmalarıyla örtbas amacıyla öldürüldüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığı, aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklandı.