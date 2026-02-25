Üniversite Öğrencilerine Sağlanacak Af Düzenlemesi Yakında

AK PARTİ YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİNDE SON AŞAMALARA GELİNDİ

AK Parti Meclis Grubu tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kanunu’nda yapılacak değişikliklerin son aşamalarına gelindi. Düzenleme ile birlikte Temmuz 2022 itibarıyla üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilerin 2026-2027 Güz Dönemi’nde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmesi planlanıyor. Ancak, affın kapsamı ve detayları üzerine nihai karar henüz verilmedi.

EĞİTİM HAKLARI GÜÇLENDİRİLİYOR

Taslak çalışmada, azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için iki ek sınav ve tekrar hakkı tanınması öngörülüyor. Özellikle uygulamalı eğitim alanında sorun yaşayan öğrenciler için yüz güldüren adımlar atılması hedefleniyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlayamayan veya bunu yarıda bırakan öğrencilerin de eğitimlerini tamamlama hakkı olacak. Tıp, turizm, tarım, gastronomi ve veterinerlik gibi alanlarda çok sayıda öğrenci bu haktan yararlanma imkanı bulacak.

YAŞ HADDİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE Mİ?

Yükseköğretim Kanunu taslağında öğretim üyeleri için de yeni düzenlemeler öne çıkıyor. Halihazırda 67 olan öğretim üyelerinin yaş haddinin 72’ye çıkarılması düşünülüyor.

DISIPLİN CEZALARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Ayrıca, terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan ve üniversitelerde şiddet ya da nefret amacıyla bildiriler, afişler ve pankartlar asan öğrencilere disiplin cezası verilmesi gündemde. Bu kişilere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesine yönelik planlamalar yapılıyor. Başkaları adına tez ve makale yazan kişilerin yasal yaptırımlarla karşılaşması söz konusu olacak ve bu durumda ünvanlarının geri alınması ile meslekten çıkarılmaları gündeme getiriliyor.