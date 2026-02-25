Shane Larkin’den İbrahim Kutluay Açıklamasına Sert Tepki

Shane Larkin’DEN YANIT

Anadolu Efes’in önemli oyuncularından Shane Larkin, Türkiye Kupası’nda oynamadığı yönündeki spekülasyonları sosyal medya üzerinden sert bir dille yanıtladı. İbrahim Kutluay, Larkin’in Beşiktaş maçının ikinci yarısında sahaya girmek istemediğini belirtmiş ve oyuncunun karakterinin de sorunlu olduğunu öne sürerek, Larkin’in liderliğinde Efes’in yüksek hedeflere ulaşamayacağını ifade etmişti. Larkin, bu iddialara yanıt vererek, konu hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı.

KARAKTER SALDIRISINA CEVAP

Larkin, açıklamalarında “Ve işte tam da bu yüzden kupa kadrosunda hiç olmamalıydım. Çünkü oynayacak kadar sağlıklı değilim ve takım için orada olmaya çalışmam, oynamak istemiyormuşum gibi yanlış anlaşılabiliyor” ifadelerine yer verdi. Sözlerine devam eden Larkin, “Şimdi de ismimi tıklanma ve dikkat çekmek için kullanmayı seven iki ‘soytarı’ var. Karakterime yönelik bir saldırıya asla izin vermem” dedi. Uzun yıllar boyunca sakatlıklarla mücadele ettiğini ve fiziksel olarak elinden gelenin fazlasını ortaya koyduğunu vurgulayarak, “Bunun aksine söylenen her söz ya dikkat çekmek ya da tepki almak içindir” ifadelerini kullandı.

ACINASI BİR TAVIR

Larkin, ameliyat sonrası yaşadığı durumda karakterine yönelik eleştirilerin kötü bir davranış olduğunu dile getirerek, “Bir şeyi sorgulamak istiyorsanız, bunun hakkında düşünün. Gerçeği görürsünüz” şeklinde konuştu. Hakkında konuşulurken, destek verilmeyişine dikkat çekti ve “İyi oynadığımda, kulübüm ya da ülkem için kazandığımda ses yok. Tam bir sessizlik. Kötü bir an olur olmaz odanın en gürültülüsü onlar” dedi.

KENDİ DURUMUNA DUYDUĞU SAYGI

Larkin ayrıca, uzun vadeli sağlığını riske atmamak için sahaya çıkmamak zorunda kaldığını belirterek, “İşte GERÇEK bu. Bunun aksini söyleyen herkes biraz ilgi peşinde koşan cahilin tekidir” açıklamasında bulundu. Sakat bir oyuncuya saldırmanın üzücü olduğuna vurgu yapan Larkin, “Ama hepimiz aynı karakterde değiliz. O adama sorun; büyük bir yetenek olan oğlu benim yerimde olsaydı ne yapardı?” diyerek eleştiride bulundu.

SON SÖZLER

Son olarak, “Ben her zaman saygılı biri oldum. Bu, Fenerbahçe ile ilgili herhangi bir şeye verilmiş bir yanıt değil” diyen Larkin, rakibi Fenerbahçe’ye duyduğu saygıyı yineleyerek, “Bu sadece tıklanma uğruna iki kişinin attığı laflara verilmiş bir cevaptır” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.