Epstein’in Putin ile Görüşme Çabaları Gündemde

ABD’DE JEFFREY EPSTEİN’LE İLGİLİ YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş kurma suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapiste hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein hakkında yeni belgeler gün yüzüne çıktı. ABD Adalet Bakanlığı, Epstein ile ilgili soruşturma çerçevesinde 3 milyondan fazla yeni belge yayınladı. Bu belgelerde, Epstein’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme çabaları dikkat çekiyor.

BELGELERDE YAZIŞMALARA YER VERİLDİ

Belgeler, birçok üst düzey Rus yetkilinin Epstein ile doğrudan yazışmalar yürüttüğünü ve Epstein’ın uzun yıllar boyunca çeşitli isimler aracılığıyla Putin ile görüşme ayarlamak için tekrar tekrar girişimlerde bulunduğunu gösteriyor. Epstein’in özel e-postalarında, 2010’lu yıllarda eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland ile Putin ile bir görüşme ayarlanması amacıyla pek çok yazışmanın yapıldığı ve bu çabaların 2018 yılına kadar sürdüğü belirlendi.

ÜST DÜZEY İSİMLERLE İRTİBAT

Adalet Bakanlığı dosyaları, Epstein’in Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri Akademisi’nin üst düzey mezunları ve Kremlin’e yakın isimlerden bazılarıyla, yani Rus milyarder Oleg Deripaska ve eski BM Daimi Temsilcisi Vitaly Churkin ile de irtibat halinde olduğunu ortaya koyuyor. Ancak, yayınlanan belgelerde, Epstein’in Putin ile herhangi bir görüşmeye dair kayda geçmiş bir durum bulunmuyor. Doksanlı yıllardan itibaren Putin’in adı, belgelerde binin üzerinde geçerken, çoğunlukla haber kupürleri ile medya özetlerinden oluşuyor.

JEFFREY EPSTEİN VE SUÇLAMALARI

18 yaş altındaki birçok kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla yargılanan Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihinde tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde hayatını kaybetmişti. Dava dosyalarına göre, Epstein ile bağlantılı birçok ünlü isim yer almakta olup, bunlar arasında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve Bill Richardson olduğu belirtildi.

FBI’IN AÇIKLAMASI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı’nın yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimleri içeren “müşteri listesinin” mevcut olduğuna dair bir kanıt bulmadığını bildirdi. Epstein’ın, istismar suçlarından dolayı ortadan kaldırıldığı ve onun aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı ifade edildi.