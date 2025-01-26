Erbaş: Matematik de Dini İlimdir

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI ZONGULDAK’TA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi ziyaret ve açılış için dün gece Zonguldak’a geldi. Bu sabah Ereğli ilçesinde hayırseverler tarafından inşa edilen Mustafa Çınar Kuran Kursu’nun resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşma yapan Erbaş, Kuran kursunda eğitim alacak olan çocukların, Kuran’ı Kerim’i daha iyi anlamak için gereken tüm bilimsel eğitimi de alacaklarını vurguladı. “Kuran’ı daha iyi anlayabilmek için bazı ilimler gerekiyor. Tefsir, hadis, kelam ilmi, akaid, tasavvuf sadece bunlar mı? Sosyoloji, psikoloji, biyoloji ilmi. Bir insan ne kadar güzel biyoloji bilirse, ne kadar güzel sosyoloji bilirse Kuran’ı daha iyi anlar. Hatta ne kadar matematik bilirse Kuran’ı Kerim’i daha iyi anlar. Kuran’ı Kerim’de öyle matematiksel konular var ki, bir insan astronomiyi iyi bilirse Kuran’ı daha iyi anlar” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN AHLAKI TOPLUMU DÜZENLER

Farklı bilim dallarının Kuran’ı daha iyi anlamak amacıyla değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, “Yasin Suresi’nde, ‘Güneş kendisi için tayin edilmiş bir yörüngeye doğru akmaktadır, bu Allah’ın koyduğu bir ölçüdür’, astronomi ilmi Kuran’ı daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. İşte burada bizim çocuklarımız Kuran’ı öğrenirken, Kuran’ı daha iyi anlamak için öğrendiğimiz ilimleri de öğrenecekler inşallah. İslami ilimlerde, İslam medeniyetinin ilim tarihinde dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yoktur. Hepsi dini ilimdir. Yani tefsir ne kadar dini ilim ise astronomi de o kadar dini ilimdir bizim anlayışımıza göre. Hadis ne kadar dini ilimse, matematik de o kadar dini ilimdir bize göre. Bütün kitaplar ‘Allah’ın kitabını daha iyi anlayayım’ diye okunursa, o kitaplar okunduğu sürece nafile ibadet etmiş oluruz. Bu hakikati aklımızdan hiç çıkartmayalım. İnşallah bu metodumuz başarılı olacaktır.” dedi.

İYİ İNSAN YETİŞTİRMEK AMAÇLANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı ve Aile Bakanlığı ile yaptıkları protokollerin iyi insan yetiştirmeye yönelik olduğunu belirten Erbaş, “Cenabıhakk’ın takdiri ve Kuran’ın hedefi, amacı da iyi insan yetiştirmektir. Eğer neslimizi, çocuklarımızı güzel ahlakla yetiştirirsek toplum olarak kurtuluruz. Birbirini seven, birbirine saygı gösteren, düşüncesine, inancına saygı gösteren bir toplum, komşuluk ilişkileri; işte o zaman millet olarak biz daha iyi durumlara gelmiş oluruz” şeklinde konuştu.