Ercan Saatçi Gözaltına Alındı: Detaylar Ne?

Ercan Saatçi gözaltına alındı

Ercan Saatçi’nin gözaltına alınması, çeşitli isimlerin gözaltı kararı aldığı bir dönemde gerçekleşti. Ekol TV spikeri, bu durumu “Şaşkınım” diyerek duyurdu. Spiker, “Gözaltılarla dolu bir sabaha ulaşmış vaziyetteyiz” ifadesini kullandı. Ercan Saatçi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddialara göre, Ercan Saatçi’nin sahibi olduğu şirketin İBB’den aldığı ihaleler nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

Ercan Saatçi’nin yaşamı ve kariyeri

Ercan Saatçi, 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu’nda tamamladı ve bu dönemde mandolin, akordeon ve Türk halk oyunları dersleri aldı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi’nde sürdürdü. Bu süreçte, Sabri Süha Ansen’den keman dersleri alarak, okulun müzik grubunu kurdu ve liselerarası müzik yarışmalarına katıldı.

1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adını verdikleri müzik grubunu kurarak çeşitli yarışmalarda ödüller kazandılar. 1988’de lise arkadaşı Yavuz Çetin ile birlikte besteledikleri “I Will Cry” şarkısıyla Hey Dergisi’nin müzik yarışmasını kazandılar. Aynı yıl, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılma hakkını elde etti. İTÜ kampüslerinde düzenlenen üniversiteler arası müzik yarışmasında “Her Name Is N.G.” adlı şarkısıyla birincilik kazandı.

Müzik kariyerindeki başarıları

1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması’nda üçüncülük elde etti ve aynı yıl İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. Ayrıca, Grup Vitamin’i de oluşturarak iki albüm çıkardı. Saatçi, müzik kariyerinde birçok başarıya imza atarak, dört kez Hürriyet Altın Kelebek ve iki kez Hey Dergisi ödülü kazandı. Birçok TV ve radyoda “Yılın Şarkısı”, “Yılın Şarkı Sözü” ve “Yılın Grubu” ödüllerine sahip oldu.

Televizyon kariyeri ve özel yaşamı

Ercan Saatçi, televizyon dünyasında da aktif bir rol üstlendi. 2003-2004 yıllarında Popstar ve Türkstar yarışmalarında, 2006’da Star Avı ve 2008’de Alaturka Solist yarışmalarında jüri üyeliği yaptı. 2007 yılında General Mobile ile yaptığı anlaşma neticesinde firmanın zil seslerini besteledi. Özel hayatında Gülümsün Özkök ile olan evliliği, 14 Ekim 2009’da sona erdi ve iki çocuk babasıdır. 2020 yılında Kanal D’de başlayan Çok Akustik adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Sonraki yıllarda ise programı kendi evinde çekerek ünlü konuklarla şarkılar seslendirdi.