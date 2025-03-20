Gündem

Ercan Saatçi’nin İzlenen WhatsApp Yazışmaları İddiası

ercan-saatci-nin-izlenen-whatsapp-yazismalari-iddiasi

İSTANBUL’DA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 87 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin arasında sanatçı Ercan Saatçi de bulunuyor.

GÖRÜŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü TV’de Para Politika programını sunan Özlem Gürses, Ercan Saatçi’nin yakınlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. Gürses, “Ercan Saatçi’nin yakınlarıyla konuştum yayından önce” diyerek söze başladı ve “Enteresan bulguya ulaştım doğruysa eğer. Sanatçı Ercan Saatçi’nin 6 aydır WhatsApp yazışmaları izleniyormuş. Buradaki ekran görüntülerinden ve yazışmalarından bulgulara ulaşılmış.” şeklinde önemli bilgiler paylaştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Emekliler İçin Kullanılan Cümle Tepki Çekti

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane mitingindeki konuşmasında, gözaltındaki başkanın durumu üzerinden emeklilerin yaşam koşullarını eleştirdi, bu sözler yeni tartışmalara yol açtı.
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun Tepkisi Tartışma Yarattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, gözaltı sürecinin ardından yaptığı miting konuşmasında emeklilere yönelik eleştirilerde bulundu, bu sözleri yeni tartışmalara yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.