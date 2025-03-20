Ercan Saatçi’nin İzlenen WhatsApp Yazışmaları İddiası

İSTANBUL’DA BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 87 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin arasında sanatçı Ercan Saatçi de bulunuyor.

GÖRÜŞME DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sözcü TV’de Para Politika programını sunan Özlem Gürses, Ercan Saatçi’nin yakınlarıyla gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. Gürses, “Ercan Saatçi’nin yakınlarıyla konuştum yayından önce” diyerek söze başladı ve “Enteresan bulguya ulaştım doğruysa eğer. Sanatçı Ercan Saatçi’nin 6 aydır WhatsApp yazışmaları izleniyormuş. Buradaki ekran görüntülerinden ve yazışmalarından bulgulara ulaşılmış.” şeklinde önemli bilgiler paylaştı.